Попасть на рынки в Костанайской области можно теперь с помощью приложения Ashyq

Получают QR-коды отдельные арендаторы рынков, тем самым становясь участниками проекта «Ashyq». Об этом сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Попасть на костанайский рынок «Дархан» и рудненский «Бак-Бак» теперь можно только по приложению «Ashyq».

«Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33, значительно расширен перечень полноценных участников проекта, которые имеют возможность использования льгот в случае введения ограничений. Наряду с детскими оздоровительными центрами, салонами красоты, парикмахерскими и салонами по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг, а также объектами образования по инициативе НПП РК «Атамекен» в проект вошли рынки и ТРЦ. При нахождении региона в «зеленой» и «желтой» зоне они могут работать без ограничений. В «красной» им разрешена работа с 10 до 17 часов в субботу и воскресенье, в «темно-красной» — с 7 до 17», — пояснил Мурат Абенов.

На подходе – Наримановский рынок и Нижняя Оптовка. Статус «Лидеры Ashyq» рынки, находящиеся в областном центре и городах областного значения, могут получить при условии 25 000 фиксаций за 2 недели, все остальные – при условии свыше 10 000 фиксаций за 2 недели.

Напомним, статус «Лидеры «Ashyq» подразумевает следующие льготы:

участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;

участники проекта в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны;

участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%;

при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

Всего в Костанайской области подали заявки на участие в проекте уже более 3000 заведений и организаций. 2261 являются полноценными участниками, 588 работают в тестовом режиме, еще 118 предприятий находятся на этапе оформления заявки.

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