Попавшие в ДТП челябинцы поблагодарили костанайских полицейских за помощь

Полицейские Федоровского района оказали помощь жителям России, попавшим в дорожно-транспортное происшествие.

10 января семья из Челябинска возвращались домой из города Рудного. Возле села Владыкинка Федоровского района водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Патрульный полицейский Аманжол Кенескенов первый прибыл на место происшествия. Старший лейтенант оказал помощь водителю и его супруге, организовал эвакуатор для транспортировки автомобиля «Рено».

Инна Амоскина в своем письме на имя начальника отдела полиции Федоровского района выразила огромную благодарность за помощь.

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