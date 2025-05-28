Депутат Мажилиса Самат Нуртазы адресовал заместителю председателя Агентства по финансовому мониторингу Женису Елемесову о причинах включения сотовых операторов в перечень субъектов финмониторинга, объёме передаваемой ими информации, мерах ответственности и необходимом пороге для отслеживания операций.

«Сегодня абонентские счета сотовых операторов стали использоваться не только как средства связи, но и как мини-банк. Мы платим счета, квартплату и так далее. Мы все знаем, что с баланса телефона можно переводить большие объемы денег на счета третьих лиц без ограничений. Этим пользуются телефонные мошенники, как вы знаете, которые обналичивают деньги через счета сотовых операторов. В связи с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, какую дополнительную информацию будут предоставлять операторы сотовой связи в агентство по финмониторингу?», — спросил депутат.

Операторы сотовой связи будут представлять информацию о необычных, аномальных пополнениях, либо же о тех пополнениях в адрес одного абонента от разных источников.

«Более того, сотовые операторы должны будут идентифицировать личность всех покупателей SIM-карт, что позволит также эффективно бороться с дропперством. Что касается ответственности за нарушение антиотмывочных законодательств, то есть предусмотрена ответственность в административном кодексе в статье 214, санкции там идут, получается, начиная от штрафа до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий. Что касается порога, то по порогам операторам он не предусмотрен, нам на самом деле транзакции простых граждан, которые пополняют свои балансы, неинтересны. Нас интересуют лишь только те аномальные, необычные транзакции, пополнения, которые в совокупности вызывают подозрения», — сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

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