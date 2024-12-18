Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве ответил, планируется ли увеличивать пополнения в бюджет за счет повышения штрафов МВД, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, за 11 месяцев текущего года в бюджет поступило 217 млрд тенге в виде штрафных санкций.

«Из них в республиканский бюджет почти 42 млрд тенге, в местные бюджеты – 159,5 млрд тенге, и также в Нацфонд – 15,3 млрд тенге. Хотелось бы сказать, что доля административных штрафов, именно налагаемых органами внутренних дел, составляет почти 56%. Из всех штрафов 121,4 млрд тенге – это штрафы МВД», – сказал Биржанов.

Он также подчеркнул, что штрафные санкции не планируются.

«Есть ряд публикаций, что мы штрафами хотим увеличивать поступления. Такого нет, это не прогнозный вид поступления. Они в большей части, как вы заметили – почти 160 млрд тенге – идут в местный бюджет на развитие местной инфраструктуры», – сказал спикер.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что штрафы не прогнозируются как отдельный вид поступлений, так как не знают, сколько человек нарушат законодательство, и в частности – правила дорожного движения. По его словам, штрафы не считаются основным источником пополнения доходной части бюджета, поэтому в министерстве не занимаются их прогнозированием.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.