Поправки о запрете выдачи займов лицам с просрочкой разработали в Казахстане

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Поправки о запрете выдачи займов лицам с просрочкой более 90 дней разработали в Казахстане, передает kaztag.kz

«Запрещается предоставление банковского займа физическому лицу, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше девяносто календарных дней. Данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения банковского займа и (или) микрокредита физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности», — говорится в дополнении, которое намерены внести в закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Согласно обоснованию, поправка предлагается «во избежание рисков дальнейшего роста долговой нагрузки граждан, предлагается ограничить выдачу потребительских займов лицам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 дней по займам банков второго уровня (БВУ), а также организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (МФО).

«При этом с целью ограничения роста проблемной задолженности и снижения долговой нагрузки заемщиков по действующим займам необходимо сохранить право заемщиков на рефинансирование задолженности, в том числе на более выгодных условиях», — пояснили разработчики поправки.

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