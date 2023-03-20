Поправки в Налоговый кодекс: чего ожидать казахстанцам

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс страны. Какие изменения вводит новый документ, читайте в материале Tengrinews.kz.

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Часть нововведений касается банкротства физлиц. При банкротстве физического лица списанные ему суммы задолженности по прошлым правилам должны были учитывать как доход. С новыми поправками такого не будет. Ставки госпошлины при обращении в суд должника-физического лица определены в размере 0,3 МРП — 1035 тенге в 2023 году. Гражданам предоставят право корректировки оборота по налогу на добавленную стоимость (НДС) в налоговом периоде, в котором принято решение о банкротстве должника. Также в новых правилах предусмотрена возможность признания требования сомнительным в случае признания должника-физического лица банкротом. При обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда начисление пени по долгу приостанавливается.

Нормы, связанные с совершенствованием законодательства в области миграции населения, предусматривают:

снижение государственной пошлины за паспорта , выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП (27 600 тенге) до 4 МРП (13 800 тенге);

, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП (27 600 тенге) до 4 МРП (13 800 тенге); введение дифференцированных ставок государственной пошлины за выдачу паспорта в зависимости от количества его листов;

увеличение размера госпошлины за выдачу удостоверений личности при обращении для восстановления утраченного документа от двух и более раз в течение одного календарного года с момента первичой утраты документа.

Поправки также предусматривают создание равных условий налогообложения уполномоченных покупателей стрессовых активов резидентов и нерезидентов. В частности:

распространение на покупателей-нерезидентов льготного порядка налогообложения, предусмотренного для покупателей-резидентов;

освобождение от налогообложения суммы пенсионных накоплений физических лиц, направленных в ЕНПФ;

введение максимального размера суммы государственной пошлины с исков имущественного характера: для физических лиц 10 тысяч МРП, для юридических лиц 20 тысяч МРП, а также установления разумных размеров госпошлины по имущественным спорам вместо существующих процентов от суммы иска.

единый платеж с заработной платы для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим розничного налога.

Принятые поправки в Налоговый кодекс предусматривают возвращение розничного налога. Ранее розничный налог уже действовал с 1 января 2021 до 1 января 2023 года в качестве антикризисной меры для бизнеса. Предприниматели платили три процента с индивидуального или подоходного налога. Однако с начала 2023 года действия розничного налога распространялись только на сферу общественного питания.

В новом пакете поправок розничный налог будет работать бессрочно, затронет расширенный перечень видов деятельности, а не только сферу общепита, саму налоговую ставку снизят с 6 до 4 процентов. Кроме того, местные маслихаты смогут своим решением снизить ставку розничного налога на 50 процентов, то есть с 4 процентов до 2 процентов.

Однако есть оговорка: ставка в размере 8 процентов будет действовать по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачей чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Размер данной ставки не подлежит снижению.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», — говорится в сообщении

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