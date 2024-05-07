Поправки в ПДД вступили в силу. Что нужно знать, за что лишат прав?

Новые ограничения, а также и послабления для водителей заработали в Казахстане 6 мая. Kolesa.kz напоминает о самых основных:

Пересечение сплошной = выезд на встречку = лишение прав

Новый пункт 62-1 появился в ПДД РК. В нём говорится: «На дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделённые дорожной разметкой 1.1(одинарная сплошная. — Прим. Kolesa.kz) и (или) обозначенные знаком 3.20 (обгон запрещён), запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами».

Таким образом, пересечение одиночной сплошной с выездом на встречку подпадает под пункт 3 статьи 596 КоАП РК: «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом, влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев».

Поворот только на свою полосу

Пункт 53 (раздел «Маневрирование») дополнили, и теперь в нём говорится: «Поворот осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Поворот осуществляется по полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении манёвра».

Ограничение касается как поворотов направо, так и налево. Перестраиваться в соседнюю полосу на перекрёстке нельзя. В КАП МВД РК редакции Kolesa.kz пояснили, что при невозможности совершить манёвр, к примеру в часы пик, когда полосы могут быть заняты, водитель обязан либо дождаться освобождения проезда, либо двигаться прямо.

В комитете также уточнили, что при повороте на улицу с автобусной полосой, к примеру на Абая, водитель обязан сманеврировать на полосу для авто, не на выделенку. Кроме случаев, когда поворот совершает любой автобус категории М3. Им с 6 мая двигаться по выделенным полосам разрешено.

Радиусы при развороте не имеют значения

В новом пункте 54-1 теперь говорится, что «вне зависимости от радиуса разворот осуществляется при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам». То есть отныне разворачиваться можно как по большому, так и по малому радиусу. Главное, не мешать автомобилям, движущимся по пересекаемой проезжей части.



Разъезд при повороте на перекрёстке

Как разъезжаться на перекрёстках, прописали в пункте 95-1. В нём говорится: «При повороте налево на перекрёстках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрёстков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой манёвр». То есть, в принципе, как у нас в большинстве случаев и поворачивали. Схему разъезда просто узаконили.

Багажник на крыше — не переоборудование

С 6 мая также начали действовать поправки в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. С сегодняшнего дня официально разрешено ездить с дефлекторами на окнах. Пусть у нас за такой тюнинг никого не штрафовали, но пункт решили добавит. Гораздо важнее вопрос с багажником: переоборудованием не считается установка заводского багажника или прицепного устройства.

Помимо этого, в ПДД теперь прописаны новые знаки, таблички, разметка и зелёный «плюсик» на светофоре.

Автор: Алексей Старков

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