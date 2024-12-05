По действующим правилам за не включенные ходовые огни полагается предупреждение или штраф в размере трех МРП. На усмотрение инспектора, сообщает zakon.kz
Эту неопределенность убирают, оставив лишь предупреждение. Ведь любая такая вилка в законе – коррупционные риски. В общем, теперь, если забыл включить ходовые огни (или ближний свет (пункт 134 ПДД), или противотуманные фары вместо него (пункт 133 ПДД), можно не опасаться за свой кошелек. Но лишь на первый раз: за повторное в течение года нарушение штраф оставляют – 5 МРП.
Впрочем, это единственная норма в числе законодательных поправок, смягчающая ответственность водителей. Уточним, речь идет сразу о двух НПА. Один закон – «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности». Другой содержит сопутствующие поправки в КоАП.
Оба закона вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня их первого официального опубликования, то есть 4 декабря 2024 года. Хотя некоторые нормы – относительно мопедов новых правил техосмотра – отлагательные, и вступят в силу только через шесть месяцев, 5 апреля 2025 года.