Попросил надеть маску. В Костанае избили водителя автобуса

Водитель автобуса, который сделал замечание и попросил пассажира одет маску был избит

Информационный Штаб при акимате Костанайской области обращается ко всем, с пониманием относится к требованиям по соблюдению режима ЧП.

Сегодня утром водитель маршрутного автобуса № 11 был избит пассажиром, за то, что ему было сделано замечание о том. что необходимо находится в маске в салоне автобуса.

Водитель попросил покинуть автобус, однако молодой человек проигнорировал требование. Молодой человек ударил водителя кулаком по лицу и убежал из автобуса. О происшествии сообщено на пульт 102, полиция задержала 31 летнего жителя города Костаная.

Начато расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство»

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