ГМО нашли в популярном печенье в Казахстане

Казахстан ограничил продажу одной из партий популярного китайского печенья Butter Cookies Danish Pride, в котором были обнаружены ГМО. Об этом сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По результатам количественного метода исследования (ПЦР-метод) подтверждено наличие ГМО в печенье Butter Cookies Danish Pride производства Китая с содержанием генно-модифицированных линий сои GTS 40-3-2 в количестве 47,75 процента. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании ГМО», — сообщили в комитете.

Сейчас идут мероприятия по проверке поставщика и снятию с реализации печенья, говорят в ведомстве.

Отмечается, что за девять месяцев в рамках мониторинга безопасности продукции исследовано 197 образцов пищевой продукции производства России, Казахстана, Китая, Кореи, Беларуси, Турции, Таиланда, Украины, Польши, Вьетнама, Чехии, Германии, Молдовы на содержание ГМО.

Напомним, ранее Казахстан запретил ввоз корейской лапши из-за ГМО.

«Допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9 процента. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9 процента подлежит обязательной маркировке. Данный продукт выявлен в ходе проведения мониторинга. На сегодня проводятся мероприятия по выявлению несоответствующей продукции в торговой сети и снятию ее с реализации», — говорилось в сообщении.

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