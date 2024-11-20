В Казахстане планируют пересмотреть закон о работе маркетплейсов, сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сообщает informburo.kz

В кулуарах правительства журналисты обратили внимание, что российские и китайские маркетплейсы свободно заходят на казахстанский рынок, а местные товаропроизводители страдают.

«У нас 46 отечественных онлайн-площадок. Несколько новых появилось, сейчас все вам не перечислю. То, что есть вопрос эффекта масштаба, это понятно. Им сегодня тяжело конкурировать с новыми явлениями. Например, с Temu. Даже в Европейском союзе, Австралии идут антимонопольные расследования по поводу деятельности этой площадки. В будущем мы понимаем, что нам необходимо совершенствовать законодательство по электронной торговле, деятельности электронных площадок», – сказал Шаккалиев.

По его словам, две недели назад представители министерства встречались с ассоциациями, участниками рынка. На встречах определили четыре направления, по которым необходимы изменения: торговое, антимонопольное законодательство, защита прав потребителей и налогообложение.

В министерстве не планировали регулировать эту сферу, отметил Шаккалиев, так как электронных площадок было не так много. Однако сейчас у предпринимателей и общества есть запрос на изменения, чтобы импортные электронные площадки не нанесли ущерб отечественным продавцам.

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