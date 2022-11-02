При оплате товаров покупатели могут тратить лишние деньги из-за уловок или оплошностей некоторых сотрудников магазинов, считает юрист Антон Недзвецкий.

В интервью радио Sputnik он назвал самые распространенные виды махинаций, рассказывает Tengri Lifestyle.

Не во всех продовольственных магазинах контроль за работой сотрудников налажен идеально, поэтому при продаже товаров могут совершаться ошибки или намеренные махинации, предупредил юрист. По его словам, наиболее распространенный вариант — это несоответствие между итоговой стоимостью продукта и ценником.

Популярные способы обмана на шиномонтаже назвал автоэксперт

Автоэксперт Сергей Мишин рассказал о самых популярных способах обмана автолюбителей на шиномонтаже.

Когда вы приезжаете на шиномонтаж, необходимо сразу договориться о конечной сумме за выполненные работы, заявил он.

«Если это нормальная организация, ценники должны быть в зоне видимости. Если просто сказать работнику, что хотите «переобуться», то с большой долей вероятности в счет включат ненужные услуги. В конечном итоге вы можете заплатить за все в три раза больше, чем это стоит в соседнем шиномонтаже», — поделился эксперт в беседе с Gazeta.

Часто работники шиномонтажных мастерских предлагают платную услугу по накачке шин азотом, аргументируя это тем, что колеса становятся легче и снижается расход топлива автомобиля. Но, по словам Мишина, это миф, так как обычный воздух состоит практически на 80 процентов из азота и никаких плюсов от такой услуги нет.

Еще один распространенный способ заставить клиента расстаться с деньгами — это сказать ему, что колесо плохо балансируется из-за погнутого диска. В этом случае на шиномонтаже могут предложить наклеить на диск побольше грузиков, за которые тоже придется заплатить. Однако, по словам специалиста, если такая проблема действительно существует, лучше обратится в специализированный сервис для ее решения.

На шиномонтаже также вам могут запаковать покрышки в ваши же мешки и прописать цену в чеке отдельной услугой. Хотя сумма будет небольшой, но эту работу также стоит обсудить предварительно, сказал эксперт.

Между тем есть работы, которые на первый взгляд покажутся навязанными услугами, однако их лучше все равно сделать. Сотрудники шиномонтажа могут предложить помыть грязные покрышки и удалить из протектора камни, так как чистые шины лучше балансируются. Кроме того, раз в сезон рекомендуется менять вентили на бескамерных шинах. За полгода такие клапаны могут рассохнуться, а следовательно, начнут пропускать воздух, отметил Мишин.