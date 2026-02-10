Суд №2 города Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении жителя региона, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Обстоятельства дела

В январе 2026 года инспекторы роты патрульной полиции Департамента полиции Костанайской области остановили автомобиль марки «Лада Гранта» за нарушение правил дорожного движения — проезд на запрещающий сигнал светофора. После проверки документов водителя пригласили в служебный автомобиль для составления административного протокола.

Находясь в служебной машине, подсудимый неоднократно предлагал сотруднику полиции 10 000 тенге за непривлечение к административной ответственности. Инспектор отказался от получения денежных средств и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В результате преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

Позиция сторон

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев 15 дней с отбыванием в учреждении минимальной безопасности.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Решение суда

Санкция ч.1 ст.367 УК РК предусматривает альтернативные виды наказания — штраф в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности.

Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

В итоге подсудимому назначен штраф в размере 112 500 тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Информация о закрытии автомобильных дорог общего пользования По состоянию на 17:00 часов 10 февраля текущего года в связи с ухудшением погодных условий...

Нацбанк предлагает ужесточить правила досрочного изъятия пенсионных накоплений Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов выступил за пересмотр действующих правил досрочного изъятия пенсионных накоплений....

В Костанайской области завершены поиски пропавших мужчин В Амангельдинском районе Костанайской области успешно завершились поиски двух мужчин 1985 года рождения, пропавших в...