Суд №2 города Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении жителя региона, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу.
Обстоятельства дела
В январе 2026 года инспекторы роты патрульной полиции Департамента полиции Костанайской области остановили автомобиль марки «Лада Гранта» за нарушение правил дорожного движения — проезд на запрещающий сигнал светофора. После проверки документов водителя пригласили в служебный автомобиль для составления административного протокола.
Находясь в служебной машине, подсудимый неоднократно предлагал сотруднику полиции 10 000 тенге за непривлечение к административной ответственности. Инспектор отказался от получения денежных средств и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В результате преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
Позиция сторон
В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев 15 дней с отбыванием в учреждении минимальной безопасности.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Решение суда
Санкция ч.1 ст.367 УК РК предусматривает альтернативные виды наказания — штраф в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности.
Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
В итоге подсудимому назначен штраф в размере 112 500 тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
