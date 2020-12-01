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Попытки незаконного провоза медикаментов пресекли пограничники

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Пресечены попытки незаконного провоза через границу медицинских средств, медикаментов и угнанного автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

23 ноября 2020 года Департаментом ПС КНБ РК по Западно-Казахстанской области в автомобильном пункте пропуска «Сырым» пресечен вывоз медицинских защитных костюмов – 3 100 штук на общую сумму – 1 550 000 тенге.

24 ноября 2020 года в Костанайской области в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» задержано автотранспортное средство ООО «АВТО-ТЕК» РФ, где под почтовым грузом были спрятаны противочумные костюмы в количестве — 600 штук на общую сумму – 7 750 000 тенге.

28 ноября в пункте пропуска «Сырым» на территории Западно-Казахстанской области выявлена автомашина марки «DATSUN ON-DO», находящаяся в угоне на территории Российской Федерации. Автомобиль перевозился в кузове эвакуатора марки «ГАЗель» под управлением гражданина РК и следовавшего в направлении из РФ в РК.

29 ноября в пункте пропуска «Аят» на территории Костанайской области в ходе досмотра автомобиля марки «ГАЗель», следовавшего по маршруту «Алматы-Челябинск», обнаружены коробки с медикаментами 91 наименований , маски защитные – 2640 шт. и перчатки медицинские – 1700 шт., общим весом около 1000 кг. Незаконный груз был укрыт за ящиками с оборудованием. Стоимость задержанных товаров составляет около 45 000 000 тенге.

30 ноября в пункте пропуска «Сырым» Западно-Казахстанской области обнаружены и задержаны пульсоксиметры в количестве 800 штук на сумму 12 000 000 тенге. Груз пытался вывезти из страны гражданин РК.

Задержанный груз и транспортные средства переданы сотрудникам уполномоченных государственных органов.

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