USD 428.52
EUR 486.93
RUB 5.64
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Попытку проноса запрещенного вещества предотвратили сотрудники колонии в Костанае

Попытку проноса запрещенного вещества предотвратили сотрудники колонии в Костанае

Vinkmag ad

Осужденный, спрятав сверток в вырез кармана куртки, возвращаясь после выездного рабочего дня пытался пронести на территорию учреждения.

Однако, при досмотре сотрудниками режимного отдела данный факт был пресечен.

— После заключения эксперта Института судебных экспертов по Костанайской области вещество, изъятое у осужденного Б. оказалось «марихуаной высушенной»,  весом 4,12 грамм, — пояснили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Плюсовая температура. Прогноз погоды на 19-21 февраля 
Следующая новость

Интернет-мошенник оформивший 16 кредитов на жителя Костаная, задержан