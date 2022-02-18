Попытку проноса запрещенного вещества предотвратили сотрудники колонии в Костанае

Осужденный, спрятав сверток в вырез кармана куртки, возвращаясь после выездного рабочего дня пытался пронести на территорию учреждения.

Однако, при досмотре сотрудниками режимного отдела данный факт был пресечен.

— После заключения эксперта Института судебных экспертов по Костанайской области вещество, изъятое у осужденного Б. оказалось «марихуаной высушенной», весом 4,12 грамм, — пояснили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.