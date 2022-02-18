Попытку проноса запрещенного вещества предотвратили сотрудники колонии в Костанае

Осужденный, спрятав сверток в вырез кармана куртки, возвращаясь после выездного рабочего дня пытался пронести на территорию учреждения.
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Однако, при досмотре сотрудниками режимного отдела данный факт был пресечен.
— После заключения эксперта Института судебных экспертов по Костанайской области вещество, изъятое у осужденного Б. оказалось «марихуаной высушенной», весом 4,12 грамм, — пояснили в ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».
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