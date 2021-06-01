Попытку суицида предотвратили костанайские полицейские

Ссора с сожителем чуть не стоила жизни. Семейные проблемы послужили поводом к совершению отчаянного шага. 49-летняя женщина попыталась спрыгнуть с моста, но оперативные действия страж порядка предотвратили тяжкие последствия, сообщает пресс-служба ДП.

Происшествие случилось на охраняемом объекте «Сергеевское водохранилище» города Рудного.

Находясь на дежурстве младший сержант полиции Жантас Мутунов, осуществляя видеомониторинг за территорией охраняемого объекта, заметил женщину, шедшую вдоль ограждения моста. Сразу же сообщил об этом напарнику Руслану Серикбаеву. Сержант полиции направился в след за женщиной. Подойдя поближе, он увидел, что женщина уже забралась на ограждение моста и смотрела вниз.

Времени на раздумие не было. Счет шел на доли секунд.

«Я постарался максимально аккуратно и быстро схватить женщину, увести на безопасное расстояние. У меня это получилось. В слезах она прокричала: не заметила, откуда ты взялся?»,- вспоминает то необычное дежурство Руслан Серикбаев. Такой случай в его практике произошел впервые.

После сотрудники управления специализированной службы охраны Костанайской области вызвали участкового. Женщину успокоили, провели беседу и отвезли к сестре. Придя немного в себя, она сказала спасибо своему спасителю.

Высота моста 10 метров, глубина 2 метра. Тем не менее, дно залито бетоном, ситуацию осложняет постоянная воронка в воде. В связи с чем, шансов на спасение практически не было бы.

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