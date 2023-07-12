Попытку суицида предотвратили полицейские в Аркалыке, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Девушка пыталась выпрыгнуть из окна четвертого этажа заброшенного здания. Сообщение об этом поступило в полицию 11 июля.

Прохожий, около часа ночи увидел, что на краю оконного проёма стоит девушка и плачет. Он немедленно вызвал полицию. На место происшествия прибыл автопатруль.

Полицейские Нурбол Боранбаев и Дидар Койбагаров сразу оценили ситуацию. Первый поднялся на четвертый этаж, а второй начал разговаривать с девушкой, пытаясь ее успокоить, пока напарник поднимался. В итоге полицейский успел снять девушку с подоконника.

Как оказалось, причиной такого поступка стали личные проблемы. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает, с ней работают психологи.

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