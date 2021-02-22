Попытку суицида предотвратили в Костанае

20 февраля в половине девятого вечера во время обхода административного участка, полицейские Мурат Альмагамбетов и Нурдаулет Жусуп заметили девушку, которая повисла на балконе 5 этажа дома. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области, передает alau.kz

Незамедлительно стражами порядка в целях предупреждения тяжких последствий были приняты следующие меры. Капитан полиции Мурат Альмагамбетов поднялся в квартиру, лейтенант полиции Нурдаулет Жусуп остался на улице, пытаясь отговорить девушку от необдуманного поступка.

Войдя в квартиру страж порядка, забежал на балкон, схватил за руку девушку и вытянул ее. После, завел ее в квартиру и вызвал бригаду скорой помощи.

Девушка находилась в стрессовом состоянии, плакала. Как выяснилось, она пыталась совершить суицид после семейной ссоры. С 26-летней девушкой полицейские провели беседу.

Следует отметить, что на пульт «102» по данному факту сообщений не поступало.

Участковые инспектора отдела местной полицейской службы Южного отдела полиции УП Костаная капитан полиции Мурат Альмагамбетов в органах внутренних дел служит с 2006 года, в должности участкового инспектора полиции – с 2013 года. Лейтенант полиции Нурдаулет Жусуп в полиции служит свыше 5 лет.

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