Попытку суицида предотвратили житикаринские полицейские — видео

Жительница Житикары из последних сил держалась за перекладину балкона 4 этажа. Одно мгновение разделяло ее от падения вниз на асфальт. И только грамотные и слаженные действия житикаринских полицейских спасли ей жизнь. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции.

7 июня в 20.30 часов на пульт «102» отдела полиции района поступило тревожное сообщение от местных жителей. Очевидцы просили незамедлительно направить сотрудников полиции в 4-й микрорайон к дому 22. Именно здесь из окна квартиры пыталась выпрыгнуть 29-летняя женщина.

«В момент прибытия полицейских женщина из последних сил держалась за перекладину балкона 4 этажа. Инспекторы службы взвода патрульной полиции капитан полиции Абылай Аменов, младший лейтенант полиции Кайрат Исмаилов, младший лейтенант полиции Алданыш Берденов мгновенно оценили ситуацию. Абылай Аменов с балкона квартиры третьего этажа подставил девушке плечи для того, чтобы снизить нагрузку на руки, и таким образом приподнял наверх – на 4-й этаж, где девушке помогал подняться в квартиру другой страж порядка — Алданыш Берденов. В это время Кайрат Исмаилов придерживал от падения Абылая Аменова. Полицейский буквально сам чуть не выпал с балкона 3 этажа, если бы не его коллега. В результате действий сотрудников полиции женщина была спасена», — сообщает пресс-служба департамента полиции области.

«В данном случае во время поступило сообщение. Неизвестно сколько она смогла еще провисеть и не упасть на асфальт», — говорит капитан полиции Абылай Аменов.

Для молодого сотрудника полиции, работающего в органах всего лишь год, этот случай запомниться надолго.

«Конечно, за год службы можно многое повидать, но такое запомниться на всю жизнь», — отметил младший лейтенант полиции Кайрат Исмаилов.

Сами полицейские героями себя не считают. По их словам, они просто выполняли свою работу.

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