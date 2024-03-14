Попытку суицида совершила женщина на костанайском рынке

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Происшествие случилось 11 марта в Костанае. Об этом сообщил начальник следственного ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.
11 марта на одном из рынков города Костанай женщина, находясь в помещении, совершила попытку суицида.
«По факту доведения до самоубийства, полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщил Нурлан Арыстанов.
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