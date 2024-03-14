Попытку суицида совершила женщина на костанайском рынке

Происшествие случилось 11 марта в Костанае. Об этом сообщил начальник следственного ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

11 марта на одном из рынков города Костанай женщина, находясь в помещении, совершила попытку суицида.

«По факту доведения до самоубийства, полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщил Нурлан Арыстанов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.