«Пора на пенсию». Как и когда оформлять выплаты

В Казахстане пенсионный возраст для женщин будет понижен до 61 года. Такая мера будет действовать до 2028 года.

Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана. Также Глава государства рассказал о необходимости разработки эффективной инвестиционной стратегии Единого накопительного пенсионного фонда, передает Tengrinews.kz

По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты, по состоянию на 1 сентября 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 миллиона 253 тысячи человек. Пенсионный возраст для мужчин — 63 года. До 2028 года пенсионный возраст для женщин будет закреплен на уровне 61 года. Средний размер выплат (с учетом базовой пенсии) на 1 сентября 2022 года составил 109 224 тенге.

Кто может выйти на пенсию раньше установленного срока?

В 45 лет на пенсию могут выйти женщины, проживавшие не менее пяти лет в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года.

В 53 года на пенсию могут выйти женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, при наличии трудового стажа до 1 января 1998 года.

На назначение пенсионных выплат по достижении 50 лет имеют право мужчины, проживавшие не менее пяти лет в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года.

Какие виды пенсионных выплат существуют в Казахстане?

В Казахстане функционирует многоуровневая пенсионная система, состоящая из:

базовой пенсии — государственная базовая пенсионная выплата (республиканский бюджет);

солидарной пенсии (обязательный уровень) — выплаты из солидарной системы (республиканский бюджет);

накопительной пенсии (добровольный уровень) — выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Таким образом, пенсия равна: базовая + солидарная + накопительная.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. Высчитывается по следующему механизму:

Если стаж участия в пенсионной системе отсутствует или составляет 10 и меньше лет, размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины прожиточного минимума. С 1 апреля 2022 года прожиточный минимум составляет 37 389 тенге, значит, базовая пенсия — 20 190 тенге.

Если стаж более 10 лет, то за каждый год сверху размер пенсии увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума (27 667,86 тенге), 30 лет – 94 процента от ПМ (35 145,66 тенге). При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 процентов от ПМ (37 389 тенге).

В стаж участия в пенсионной системе включаются:

1) трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года;

2) накопительный стаж (фактический стаж уплаты пенсионных взносов) после 1 января 1998 года;

3) другие социально значимые периоды: уход за ребенком до 3-х лет (в пределах 12-ти лет), периоды ухода за инвалидом первой группы, или инвалидом с детства до 16 лет, или инвалидом второй группы, или пенсионером по возрасту, нуждающемся в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, и время проживания супруг военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, дипломатических работников и других (совокупно не более 10 лет).

Второй уровень (солидарный) включает в себя:

1) солидарные пенсии, выплачиваемые за счет республиканского бюджета при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев, выработанного по состоянию на 1 января 1998 года, так как с этой даты начался переход к накопительной пенсионной системе. Для получения солидарной пенсии в полном размере трудовой стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин по состоянию на 1 января 1998 года. За каждый полный год трудового стажа пенсия увеличивается на процент, но не может превышать 75 процентов от дохода;

2) выплаты из ЕНПФ за счет пенсионных накоплений работников.

За трудовой стаж после 1 января 1998 года уже будут считать пенсионные выплаты из ЕНПФ исходя из индивидуальных пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов. Солидарная пенсия начисляется гражданам, имеющим стаж работы с 1 января 1998 года, исходя из среднемесячного дохода за любые три года подряд, независимо от перерывов в работе. При этом во внимание берется только доход, с которого перечислялись обязательные пенсионные взносы. Размер солидарной пенсии исчисляется из расчета 60 процентов от среднемесячного дохода. При этом среднемесячный доход ограничивается 46-кратным месячным расчетным показателем (146 280 тенге в 2022 году), а также максимальным размером пенсионной выплаты (75 процентов от среднемесячного дохода).

Третий уровень (добровольный) – выплаты за счет добровольных пенсионных взносов. Это деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в ЕНПФ и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд за себя или третьих лиц.

Рассчитать прогнозные пенсионные выплаты можно с помощью калькулятора на сайте enpf.kz.

Как и где оформить заявление на получение пенсионных выплат?

Заявление на назначение пенсионных выплат можно оформить онлайн через egov.kz либо в филиалах «Правительства для граждан», то есть ЦОНах.

Какие документы нужны будут для подачи заявления:

документ, удостоверяющий личность;

номер банковского счета;

справка о суммах дохода, выплаченных физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносов по форме;

для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, — документ о доходах, выданный органом государственных доходов;

трудовая книжка, в случае ее отсутствия — справки из архивных учреждений, электронные копии архивных документов.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительно:

документ об образовании;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей;

военный билет или справка из управления (отдела) по делам обороны;

справка о реабилитации, выданная органами прокуратуры в соответствии со статьей 10 закона Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»;

справка из военного комиссариата об участии в боевых действиях;

решение суда, подтверждающее факт осуществления и период ухода за инвалидом первой группы, или одиноким инвалидом второй группы, или пенсионером по возрасту, нуждающемся в посторонней помощи, или престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, или ребенком-инвалидом в возрасте до восемнадцати лет;

документ, подтверждающий проживание за границей супруги (супруга) работника бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан, международной организации;

документ, подтверждающий проживание супруги (супруга) военнослужащего, сотрудника специального государственного органа в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности;

документ, подтверждающий трудовую деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине.

Как осуществляется выдача пенсионных выплат из ЕНПФ?

С 1 января 2018 года выплата пенсионных накоплений в АО «ЕНПФ» производится ежемесячно по графику. Выплаты устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений. Размер пенсионных выплат не может быть ниже 70 процентов от прожиточного минимума (26 172 тенге, ПМ в 2022 году — 37 389 тенге). Также пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ» ежегодно индексируются на 5 процентов.

В случае когда гражданин не дожил до выхода на пенсию, его наследники получают все его пенсионные накопления в полном объеме и в порядке, установленном законодательством, пенсии из государственного бюджета не наследуются.

В каких случаях можно снять всю сумму накоплений из ЕНПФ?

Выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, подтверждающие факт выезда, имеют право на снятие всей суммы из ЕНПФ.

В случае если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратного размера минимальной пенсии (в 2022 году – 555 624 тенге), установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно.

Кто имеет право на выплаты из ЕНПФ?

Согласно пункту 1 статьи 31 закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» правом на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов располагают лица, имеющие пенсионные накопления в АО «ЕНПФ»:

1) при достижении общеустановленного пенсионного возраста;

2) мужчины по достижении 55-летнего возраста и женщины – 52,5-летнего возраста при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией для обеспечения;

3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена

бессрочно, без привязки к возрасту;

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