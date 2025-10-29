В социальных сетях набирает обороты опасный тренд: ради лайков пользователи пугают и провоцируют людей, переходя грань закона и морали. На проблему обратил внимание депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев, направив депутатский запрос министру внутренних дел Ержану Саденову и министру культуры и информации Аиде Балаевой, сообщает rus.baq.kz

По словам депутата, погоня за вниманием приводит к утрате чувства меры и ответственности: устраиваются постановочные сцены в общественных местах, пугаются прохожие. В качестве примеров он привёл ролики, где «пранкеры» в лифте имитировали присутствие «трупа», направляли на пассажиров предмет, похожий на пистолет, а также случаи издевательств над дворниками ради видео. Отдельно Сарсенгалиев упомянул эпизоды с участием казахстанских блогеров за рубежом — фальшивую «кражу» в Китае и провокации в метро в Узбекистане.

Депутат считает, что за такие действия необходимо нести ответственность за нарушение общественного порядка и вторжение в частную жизнь граждан. Он также обратил внимание на новый формат манипуляций с использованием искусственного интеллекта — распространение видео, где якобы главы государств и министры делают покупки или заявления, которых на самом деле не было. По его словам, подобные фейки подрывают доверие в обществе и не могут оправдываться маркетингом.

Сарсенгалиев призвал профильные ведомства усилить меры реагирования и проводить профилактику, а также повышать медиаграмотность граждан, чтобы минимизировать последствия подобных «розыгрышей» и дезинформации.

В Костанайской области газовый оператор обязан вернуть деньги за незаконные платежи Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области по итогам внеплановой проверки...