Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, на юге области 17, днем 25-30, на юге области 33 тепла.

В Костанае будет малооблачно, без осадков.

Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.

Пенсионные накопления казахстанцев показали положительную динамику, и с начала года инвестдоходность ЕНПФ вышла в плюс, передает LS....

