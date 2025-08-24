 Ya Metrika Fast
Порадовали прогнозом синоптики костанайцев

— Вчера, 12:30
Изображение для новости: Порадовали прогнозом синоптики костанайцев

Фото Натальи Луговской/alau.kz

В Костанайской области 25 августа будет без осадков.

Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, на юге области 17, днем 25-30, на юге области 33 тепла.

В Костанае будет малооблачно, без осадков.

Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.

 



