Порезал «розочкой». Подозреваемый в грабеже мужчина напал на полицейских в Костанайской области

Подозреваемый в совершении грабежа напал на полицейских в Костанайской области. Нетрезвый мужчина вооружился и нанёс одному из сотрудников несколько ранений. Преступление было совершено в Аулиекольском районе.

В отдел полиции Аулиекольского района обратилась 29-летняя жительница посёлка, которая просила привлечь к ответственности 31-летнего мужчину. Он, будучи у неё в гостях, выхватил у неё из рук её сотовый телефон и унёс его с собой. Оперативник и участковый инспектор поехали к подозреваемому домой.

«Полицейским на встречу вышла гражданская супруга подозреваемого. Она сообщила, что её муж находится в гараже и в данный момент спит. Женщина попыталась мужчину разбудить, но после того, как он проснулся, мужчина стал вести себя агрессивно»,- сообщает polisia.kz

Дальнейшие события один из полицейских снял на камеру мобильного телефона. Подозреваемый стал бросаться на полицейских, выгонял их из гаража, пытался закрыться внутри, постоянно матерясь. Потом он начал угрожать сотрудникам осколком разбитого стакана. Затем разбил бутылку, вооружился так называемой «розочкой», стал размахивать ею. Одного из полицейских он смог порезать, а когда, чтобы его обезвредить, оперативник применил приемы самбо, он осколком бутылки, нанес мужчине ещё одну рану.

«Медицинская экспертиза подтвердила наличие лёгкой степени опьянения у подозреваемого. В отношении него ведётся расследование по двум статьям Уголовного Кодекса»,- пишет polisia.kz

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