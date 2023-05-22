Квартиры предлагают казахстанцам в рамках «Зеленой ипотеки»

Пилотный проект Отбасы банка – «зеленая ипотека» уже реализуется в 6 регионах.

С момента запуска «зеленой ипотеки», количество строительных компаний, желающих строить именно «зеленые» дома и сотрудничать с банком, значительно увеличилось. К примеру, сейчас в столице можно приобрести жилье уже в шести строящихся жилых комплексах. На выбор там представлено более 1 000 квартир. Еще два жилых комплекса стали участниками проекта в Алматы. И по одному жилому дому в ВКО, Абайской области, Актобеи Шымкенте.

«Зелеными» считаются здания, которые прошли международную сертификацию — LEED, BREEAM или казахстанскую — OMIR.

Приобрести квартиры в «зеленом» доме через Отбасы можно при наличии первоначального взноса в размере 20%. Ставка по кредиту составляет 12,5% (ГЭСВ от 13,3%). Максимальная сумма займа — 35 миллионов тенге.

Для реализации «зеленой ипотеки» на первом этапе выделили 10 миллиардов тенге из собственных средств. Деньги, в зависимости от спроса, распределены по шести регионам.

Также банк сотрудничает с застройщиками в рамках программы «Свой дом». С ее помощью казахстанцы уже отметили 22 446 новоселий.

Собственная программа помогает приобрести жилье по ценам ниже рыночных. Ставка по займу – от 3,5% (ГЭСВ от 3,6%) до 10% (ГЭСВ от 10,1%).

По условиям программы минимальный первоначальный взнос должен быть равен 50% от стоимости жилья. Заем выдается на срок до 25 лет.

«Свой дом» была запущена 7 лет назад. В первый год работы программы было выдано 70 займов. Сейчас в среднем выдается 4 000 займов в год. Больше всего кредитов по «Своему дому» в этом году было выдано в Алматы, Астане, Шымкенте, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. То есть там, где застройщики вводят достаточное количество квадратных метров и готовы предоставлять клиентам банка оптимальные условия покупки нового жилья.

Для участия в проекте «зеленая ипотека» и программе «Свой дом» наличие жилья и прописка не имеют значения. Например, приобрести жилье в столице могут жители любого региона страны.

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