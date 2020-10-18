Порядок утилизации медицинских отходов в Казахстане изменят

Порядок утилизации медицинских отходов в Казахстане будет изменен. Об этом сообщил, отвечая на запрос депутатов, министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутаты Мажилиса фракции «Ак Жол» обеспокоились утилизацией медотходов. В частности, вопросы вызвало отсутствие единых требований и тарифов к данной деятельности. Разброс цен составляет от 20 тенге до 818 тенге за килограмм. По их данным, в обычном режиме образуется более 400 тонн

эпидемиологически опасных, особо опасных и токсикологически опасных медицинских отходов.

«При таком положении появляется соблазн ценового демпинга при закупках способом «ценовых предложений», проводимых лечебными учреждениями на утилизацию медотходов. В результате повсеместно присутствуют факты попадания медицинских отходов на полигоны бытовых отходов или даже на несанкционированные свалки, что на фоне продолжающейся пандемии несет крайне высокие риски для жизни и здоровья населения», — отмечают депутаты «Ак Жола».

В Министерстве здравоохранения сообщили, что проводится работа по учету медицинских отходов. В 2019 году законодательно закреплена компетенция ведомства по утверждению порядка предоставления информации по медицинским отходам, и приняты правила, требующие от собственников медицинских отходов ежегодно информировать уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Отмечается, что в новом Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» разработаны требования к физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по сбору, транспортировке, хранению, обезвреживанию, захоронению и использованию медицинских отходов. Также пересмотрены требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и включены дополнительные требования, направленные на контроль качества обезвреживания отходов. Вносимые поправки позволят снизить эпидемиологические риски и обеспечат эффективность санитарно-эпидемиологического контроля и надзора.

«Вместе с тем исключение из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, позволяет заниматься деятельностью по утилизации медицинских отходов недобросовестным, неквалифицированным услугодателям. В этой связи считаем целесообразным внесение соответствующих поправок в закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях». В настоящее время министерство при финансовой поддержке Азиатского банка развития и ПРООН в Казахстане принимает участие в реализации проекта «Повышение потенциала медицинского персонала и создание устойчивой системы обращения с медицинскими отходами в условиях COVID-19″. Одним из компонентов проекта является разработка нормативных правовых актов, инструктажей и стандартных операционных процедур в сфере обращения медицинскими отходами. Учитывая пробелы в сфере обращения с медицинскими отходами, в рамках реализации данного мероприятия рабочей группой, при участии международных экспертов, до конца года планируется разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядки утилизации жидких медицинских отходов и безопасного сбора медицинских отходов среди населения, а также нормативов образования медицинских отходов», — сообщил Цой в ответе на запрос.

Он заметил, что работа направлена на снижение санитарно-эпидемиологических и коррупционных рисков в области обращения с медицинскими отходами, а также минимизацию возникновения чрезвычайных

ситуаций, связанных с незаконным размещением отходов.

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