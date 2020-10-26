Порядок выдачи микрокредитов изменили в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения и дополнения в постановление Правления НБРК от 29 ноября 2019 года «Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита в том числе требований к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, формы графика погашения микрокредита», передает zakon.kz.

Так, устанавливается процедура досудебного урегулирования задолженности физических лиц по микрокредитам. Микрофинансовая организация (МФО) обязана уведомить заемщика о возникновении просрочки по микрокредиту не позднее 15 календарных дней с даты ее возникновения.

Заемщик вправе обратиться в МФО с заявлением об урегулировании вопроса погашения задолженности в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки. МФО в течение 15 календарных дней рассматривает заявление заемщика и в письменной форме сообщает о принятом решении.

При отсутствии обращения от заемщика и/или недостижении соглашения с заемщиком, МФО имеет право взыскать задолженность на основании исполнительной надписи нотариуса.

Отсутствие обязательной процедуры досудебного урегулирования задолженности по микрокредитам приводит к тому, что МФО принимают меры по принудительному взысканию задолженности практически сразу после возникновения просрочки и не дают возможности заемщикам предложить варианты урегулирования вопроса, что в свою очередь ведет к росту социального напряжения. Установление процедуры досудебного урегулирования задолженности физических лиц по микрокредитам позволит снизить социальное напряжение и уменьшить риски увеличения проблемных обязательств, – отметил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Александр Терентьев.

Помимо этого, документ предусматривает оптимизацию оформления и содержания договора о предоставлении микрокредита. В частности, участники рынка внесли предложения о возможности включения дополнительных сведений в график погашения микрокредита. К примеру, при реструктуризации микрокредита отсроченные платежи должны фиксироваться в графике погашения, поскольку остаются обязательством заемщика.

По новым правилам, на титульном листе договора теперь обязательно прописывается информация о дате договора, сумме микрокредита, процентной ставке, сроках исполнения договора и других обязательных условиях.

Дублирующие условия микрокредита при заключении соглашения об открытии кредитной линии теперь не обязательно прописывать в акцессорном договоре.

Еще одно дополнение исключает вероятность заключения договора микрокредита на основании примерных условий. Так, МФО теперь будут оказывать услуги на условиях договора присоединения.

Поправка позволит гарантировать прозрачность и доступность условий договоров микрокредита, их условий для восприятия клиентами, а также обеспечит защиту прав заемщика в случае расторжения договора о предоставлении микрокредита и/или оспаривания его в суде. В целом, изменения и дополнения разработаны в целях защиты прав потребителей микрофинансовых услуг, повышения прозрачности и ответственности микрофинансовых организаций, недопустимости ими совершения недобросовестных действий, – резюмировал Терентьев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.