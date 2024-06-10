Порядок зачисления детей в спортсекции изменили в Казахстане

Министерствомтуризма и спорта РК приказом от 17 мая внесены изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивные секции для детей и юношества и их функционирования.

Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой. Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе. Добавлением этой нормы правила приведены в соответствие с пунктом 5-1 статьи 47 закона «Об образовании».

Помимо этого, поправками предусматривается, что позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком. Обмен местами в очереди не допускается.

Данные поправки внесены, чтобы привести нормативный правовой акт в соответствие с уже существующим функционалом информационной системы. Так, сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вида спортивной секции, порядковый номер в очереди.

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