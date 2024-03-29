Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС изменится 1 апреля

В ЕАЭС 1 апреля заканчивается период беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на сумму до 1000 евро, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина Казахстана, сообщает informburo.kz

Поскольку в Евразийской экономической комиссии не принимали решения о продлении повышенного порога стоимости товаров для беспошлинного ввоза, этот порог вновь составит 200 евро, как было с января 2020 по март 2022 года.

В апреле 2022 года порог повысили с целью поддержать заказчиков товаров для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. Мера охватывала товары, которые путник ввозит при себе или багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, а также почтой.

Через год срок действия повышенного порога продлили на полгода. В сентябре Евразийская экономическая комиссия снова решила продлить его на шесть месяцев.

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