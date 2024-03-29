USD 448.15
EUR 483.46
RUB 4.86
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС изменится 1 апреля

Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС изменится 1 апреля

Фотография для новости Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС изменится 1 апреля

pixabay.com

В ЕАЭС 1 апреля заканчивается период беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на сумму до 1000 евро, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина Казахстана, сообщает informburo.kz

Поскольку в Евразийской экономической комиссии не принимали решения о продлении повышенного порога стоимости товаров для беспошлинного ввоза, этот порог вновь составит 200 евро, как было с января 2020 по март 2022 года.

В апреле 2022 года порог повысили с целью поддержать заказчиков товаров для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. Мера охватывала товары, которые путник ввозит при себе или багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, а также почтой.

Через год срок действия повышенного порога продлили на полгода. В сентябре Евразийская экономическая комиссия снова решила продлить его на шесть месяцев.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Циклон пришёл, а с ним и морозы. Прогноз от синоптиков Казгидромета