Казахстанцы стали чаще получать уведомления от налоговых органов из-за мобильных переводов — и вопросов от этого становится еще больше. Digital Business поговорил с известным налоговым консультантом Айдаром Масатбаевым, который рассказал, откуда взялась нынешняя планка в 1 миллион тенге и почему ее стоит повысить.

По мнению эксперта, контроль за переводами важен, но лимит лучше увеличить. Иначе будет кнут без пряника:

— Боюсь, что мобильные переводы нужно регулировать, но нужно четко понимать границы. Может быть, откорректировать определенные лимиты: увеличить этот 1 миллион до 2 миллионов, или, может — до 3-х. Но однозначно его нужно регулировать.

На примере блогеров

— Давайте откровенно: были ситуации, когда сами блогеры, которых вызвали в налоговую, говорили: «Нет, давайте я вот тут заплачу все налоги». В итоге истина оказалась где-то между тем, что заявили блогеры в своих декларациях, и тем, что было указано в уведомлениях. Так что боюсь, опасения контролирующих органов здесь обоснованы. Более того, в начале 2022 года, конкретно Минфин, лично помню, вице-министр Биржанов, давал прямое интервью, в котором говорил: «Господа, у нас появился такой рычаг. Мы вас предупреждаем: начиная с 2022 года прекратите принимать оплату через переводы — проводите их через контрольный кассовый аппарат. Кто же здесь виноват?

В Казахстане ждет вступления в силу финальная (а может быть и нет) редакция нормы для контроля мобильных переводов: 1 млн тенге на три последовательных месяца (примерно по 330 тысяч тенге в месяц от 100 разных лиц). И вот откуда эти цифры взялись:

Меня эта редакция вполне устраивает, но есть и другие предложения. Конкретно по этой сумме: ее мы однажды и озвучили в эфире одного из каналов. Комитет государственных доходов после этого прямого эфира на меня вышел. Позвонили функционеры КГД и спросили, откуда мы эту сумму взяли. А я сказал, что эту сумму мне сообщили мои подписчики (вероятно, изучившие предложение депутата Азата Перуашева — прим.ред). То есть моя аудитория, когда я проводил опрос, сказала: знаете, любые 100 переводов от любых людей — это слишком мало. Но вот если будет 1 млн, то это вполне достаточно. Всякая мелочь, вроде помощи родственникам и так далее, — она фундаментально в этот потолок не влезет, — объяснил Масатбаев.

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