Новый Налоговый кодекс, вступивший в силу с 1 января 2026 года, уже в первый месяц вызвал критику со стороны бизнеса и экспертного сообщества. Документ сохранил порог по налогу на добавленную стоимость на уровне 40 млн тенге, ввёл механизм авансовой уплаты НДС и увеличил совокупную нагрузку на фонд оплаты труда до 42%. По данным партии «Ак жол», при рассмотрении кодекса в Парламенте не были учтены более 100 предложений, касающихся налогового администрирования, камерального контроля и защиты прав предпринимателей.

Как выяснил корреспондент BAQ.KZ, первые корректировки кодекса возможны уже в ближайшие месяцы.

Возможен пересмотр порога НДС и МРП

Экономист и финансовый аналитик Айбар Олжай считает, что кардинальных изменений в Налоговом кодексе не планируется, однако возможна корректировка отдельных количественных показателей.

По его словам, показатель в 300 МРП может быть увеличен до 350 МРП, а порог по НДС — с 40 млн до 45–50 млн тенге. При этом сама архитектура налоговой системы, по мнению эксперта, останется без изменений. Он также отметил, что корректировки возможны в части налоговых вычетов для предпринимателей, работающих в специальных режимах. Первые изменения, как ожидается, могут начаться уже с марта.

Малый и средний бизнес под давлением

Председатель Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил, что партия положительно восприняла позицию Президента о готовности пересматривать Налоговый кодекс при наличии обоснованной общественной критики.

Он напомнил, что фракция «Ак жол» голосовала против спорных норм кодекса на всех этапах его рассмотрения. Несмотря на то что Правительство учло лишь два предложения партии, ключевые проблемы, по словам депутата, так и не были решены. В результате с 1 января малый и особенно средний бизнес столкнулся с серьёзной фискальной нагрузкой.

Какие поправки предлагают депутаты

В письме, направленном в Правительство, партия предлагает повысить порог по НДС с 40 млн до 78 млн тенге, считая действующий уровень сдерживающим фактором для развития предпринимательства.

Отдельный блок предложений касается запрета налоговых вычетов по B2B-сделкам с плательщиками АСР. В партии подчёркивают, что без чёткого определения понятия «дробление бизнеса» и его признаков эта норма приводит к наказанию добросовестных предпринимателей.

Кроме того, депутаты настаивают на отмене непрозрачных и секретных критериев налогового администрирования, указывая на коррупционные риски и невозможность их обжалования. Также предлагается пересмотреть нормы камерального и сравнительного контроля, отменить авансовую уплату НДС через систему e-Tamga и отказаться от механизма пилотных проектов.

Среди других инициатив — введение превентивного подхода при выявлении нарушений, предоставление предпринимателям срока на их устранение без санкций, изменение порядка начисления пени, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, введение единого социального платежа и института налогового омбудсмена.

Сроки возможных изменений

В партии считают, что все изменения в Налоговый кодекс должны быть внесены до 1 июля 2027 года. До этого момента предлагается приостановить применение санкций по спорным нормам сроком на один год, а обновлённые правила ввести в действие с 2027 года.

