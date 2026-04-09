Порог пенсионных изъятий пересмотрят: в Казахстане ужесточат требования к накоплениям

— Сегодня, 15:43
В Единый накопительный пенсионный фонд сообщили о планируемом изменении подхода к расчету порога минимальной достаточности (ПМД). Соответствующий проект постановления правительства в настоящее время находится на стадии публичного обсуждения, передает lsm.kz

Новый подход к расчету

Как пояснили в фонде, основная цель нововведений — повысить требования к минимальному объёму пенсионных накоплений, необходимому для обеспечения достойного уровня жизни после выхода на пенсию.

Если ранее при расчете ПМД учитывались такие показатели, как минимальная заработная плата, базовая и минимальная пенсии, прожиточный минимум и прогнозируемые взносы, то теперь предлагается перейти к актуарной модели.

Что изменится

Новая методика предполагает более точный и персонализированный расчет. В частности, будут учитываться:

  • ожидаемая продолжительность жизни,
  • размер будущих пенсионных выплат,
  • доходность пенсионных активов,
  • индексация выплат.

При этом расчеты будут производиться индивидуально — с учетом возраста вкладчика.

Как это повлияет на изъятия

При рассмотрении заявок на изъятие пенсионных средств будет оцениваться, останется ли на счете достаточная сумма для формирования будущей пенсии.

В фонде отмечают, что такой подход позволит приблизить расчеты к реальным условиям и снизить риск нехватки средств в будущем.

Ориентиры по суммам

Согласно проекту, параметры ПМД будут формироваться на основе стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета. На сегодняшний день уровень достаточности составляет примерно от 9,2 до 13,2 млн тенге — в зависимости от возраста и пола вкладчика.

Итог

Ожидается, что новая модель сделает систему пенсионных изъятий более сбалансированной и устойчивой, а также усилит защиту будущих пенсионных накоплений граждан.



