Порог пенсионных изъятий пересмотрят: в Казахстане ужесточат требования к накоплениям

В Единый накопительный пенсионный фонд сообщили о планируемом изменении подхода к расчету порога минимальной достаточности (ПМД). Соответствующий проект постановления правительства в настоящее время находится на стадии публичного обсуждения, передает lsm.kz
Новый подход к расчету
Как пояснили в фонде, основная цель нововведений — повысить требования к минимальному объёму пенсионных накоплений, необходимому для обеспечения достойного уровня жизни после выхода на пенсию.
Если ранее при расчете ПМД учитывались такие показатели, как минимальная заработная плата, базовая и минимальная пенсии, прожиточный минимум и прогнозируемые взносы, то теперь предлагается перейти к актуарной модели.
Что изменится
Новая методика предполагает более точный и персонализированный расчет. В частности, будут учитываться:
- ожидаемая продолжительность жизни,
- размер будущих пенсионных выплат,
- доходность пенсионных активов,
- индексация выплат.
При этом расчеты будут производиться индивидуально — с учетом возраста вкладчика.
Как это повлияет на изъятия
При рассмотрении заявок на изъятие пенсионных средств будет оцениваться, останется ли на счете достаточная сумма для формирования будущей пенсии.
В фонде отмечают, что такой подход позволит приблизить расчеты к реальным условиям и снизить риск нехватки средств в будущем.
Ориентиры по суммам
Согласно проекту, параметры ПМД будут формироваться на основе стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета. На сегодняшний день уровень достаточности составляет примерно от 9,2 до 13,2 млн тенге — в зависимости от возраста и пола вкладчика.
Итог
Ожидается, что новая модель сделает систему пенсионных изъятий более сбалансированной и устойчивой, а также усилит защиту будущих пенсионных накоплений граждан.
