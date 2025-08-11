Министерство финансов подготовило проект поправок в формы уведомлений о сумме задолженности и распоряжений органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе, сообщает Zakon.kz.

В целях реализации нового Налогового кодекса РК поправками устанавливается пороговое значение взыскания задолженности по социальным платежам при непогашении задолженности в размере более 6-кратного размера месячного расчетного показателя (что составляет 23 592 тенге в 2025 году) с исключением привязки к степени риска.

Разработчики полагают, что в этом случае не будет блокироваться вся деятельность бизнеса из-за незначительных сумм задолженности.

Документ разработан в соответствии со статьей 256 Социального кодекса и со статьей 31 закона «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 августа 2025 года.

