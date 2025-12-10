Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений для досрочного использования средств из ЕНПФ в 2026 году вырастут по сравнению с 2025-м. Соответствующие значения рассчитаны согласно Методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Новые пороги на 2026 год

Для вкладчиков в возрасте от 20 до 59 лет установлены следующие минимальные суммы на счёте (за счёт обязательных пенсионных взносов), при превышении которых возможно досрочное изъятие части накоплений, например, на улучшение жилищных условий или лечение.

Например:

20 лет – 3 720 000 тенге;

21 год – 3 850 000 тенге;

22 года – 3 990 000 тенге;

23 года – 4 120 000 тенге;

24 года – 4 260 000 тенге;

25 лет – 4 390 000 тенге;

26 лет – 4 530 000 тенге;

27 лет – 4 680 000 тенге;

28 лет – 4 820 000 тенге;

29 лет – 4 970 000 тенге;

30 лет – 5 120 000 тенге;

31 год – 5 270 000 тенге;

32 года – 5 420 000 тенге;

33 года – 5 570 000 тенге;

34 года – 5 730 000 тенге;

35 лет – 5 890 000 тенге;

36 лет – 6 050 000 тенге;

37 лет – 6 220 000 тенге;

38 лет – 6 380 000 тенге;

39 лет – 6 550 000 тенге;

40 лет – 6 720 000 тенге;

41 год – 6 890 000 тенге;

42 года – 7 070 000 тенге;

43 года – 7 250 000 тенге;

44 года – 7 430 000 тенге;

45 лет – 7 610 000 тенге;

46 лет – 7 800 000 тенге;

47 лет – 7 990 000 тенге;

48 лет – 8 180 000 тенге;

49 лет – 8 370 000 тенге;

50 лет – 8 570 000 тенге;

51 год – 8 770 000 тенге;

52 года – 8 970 000 тенге;

53 года – 9 180 000 тенге;

54 года – 9 390 000 тенге;

55 лет – 9 600 000 тенге;

56 лет – 9 810 000 тенге;

57 лет – 10 030 000 тенге;

58 лет – 10 250 000 тенге;

59 лет – 10 480 000 тенге;

60 лет – 10 700 000 тенге;

61 год – 10 700 000 тенге;

62 года – 10 700 000 тенге.

Таким образом, по всем возрастным категориям отмечается повышение пороговых сумм по сравнению с текущим годом.

