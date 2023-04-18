Пороги для использования пенсионных накоплений на одну из целей хотят отменить в Казахстане

В Казахстане рассматривают проект постановления, который может отменить пороги достаточности для передачи пенсионных накоплений частным управляющим. О планируемых изменениях передает nur.kz.

Пенсионные накопления казахстанцев вкладываются в различные финансовые инструменты для получения дополнительного инвестиционного дохода. Так, например, за два месяца 2023 года удалось дополнительно заработать более 204 млрд тенге. Однако сейчас управляющим основной долей активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) является Национальный банк РК. Это притом, что на рынке страны действуют пять частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП), которым также можно их передать.

Проблема заключается в том, что для передачи им пенсионных накоплений сейчас действует тот же порог минимальной достаточности, который применяется при их использовании для других целей – покупки жилья и лечения. То есть, воспользоваться этой возможностью могут не все казахстанцы. Такую ситуацию решили изменить в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка. В частности, в рамках реализации Социального кодекса РК финрегулятор разработал новый проект постановления об утверждении правил передачи пенсионных накоплений частным управляющим, в которые были внесены некоторые изменения.

Сейчас проект опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на стадии обсуждения, которая продлится до 21 апреля 2023 года. Если его примут и постановление вступит в силу, то с 1 июля казахстанцы смогут передавать до 50% своих накоплений частным управляющим без применения порогов достаточности. Это касается активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов. Накопления за счет добровольных пенсионных взносов планируется разрешить передавать УИП в полном объеме.

При этом в проекте также был изменен механизм возврата средств под управление Нацбанка. Если по какой-то причине вкладчик передумает и захочет вернуть деньги обратно, то сделать это он сможет через год, а не как раньше – через два года. Напомним, по состоянию на начало марта 2023 года совокупный объем пенсионных накоплений под управлением УИП достиг 9,6 млрд тенге, и часть этих средств была заработана в результате инвестиционной деятельности компаний.

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