Пороги достаточности для снятия пенсионных выросли в Казахстане

В Казахстане начали действовать новые повышенные пороги достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений на жилье или лечение.

С 1 апреля порог достаточности увеличился почти в два раза. К примеру, для 20-летних порог достаточности составляет 3,1 миллиона тенге. До этого был 1,7 миллиона тенге. В 30 лет он составит 4,37 миллиона тенге, тогда как раньше был на уровне 2,5 миллиона тенге. Для 40-летних порог достаточности стал 5,79 миллиона тенге, ранее он был 3,42 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.

Теперь порог достаточности составляет:

20 лет – 3 140 000 тенге

21 год – 3 250 000 тенге

22 года – 3 370 000 тенге

23 года – 3 490 000 тенге

24 года – 3 610 000 тенге

25 лет – 3 730 000 тенге

26 лет – 3 860 000 тенге

27 лет – 3 980 000 тенге

28 лет – 4 110 000 тенге

29 лет – 4 240 000 тенге

30 лет – 4 370 000 тенге

31 год – 4 510 000 тенге

32 года – 4 640 000 тенге

33 года – 4 780 000 тенге

34 года – 4 920 000 тенге

35 лет – 5 060 000 тенге

36 лет – 5 200 000 тенге

37 лет – 5 350 000 тенге

38 лет – 5 490 000 тенге

39 лет – 5 640 000 тенге

40 лет – 5 790 000 тенге

41 год – 5 950 000 тенге

42 года – 6 100 000 тенге

42 года – 6 100 000 тенге 43 года – 6 260 000 тенге

44 года – 6 420 000 тенге

45 лет – 6 580 000 тенге

46 лет – 6 750 000 тенге

47 лет – 6 920 000 тенге

48 лет – 7 090 000 тенге

49 лет – 7 260 000 тенге

50 лет – 7 430 000 тенге

51 год – 7 610 000 тенге

52 года – 7 790 000 тенге

53 года – 7 970 000 тенге

54 года – 8 150 000 тенге

55 лет – 8 340 000 тенге

56 лет – 8 530 000 тенге

57 лет – 8 720 000 тенге

58 лет – 8 920 000 тенге

59 лет – 9 120 000 тенге

60 лет – 9 120 000 тенге

61 год – 9 120 000 тенге

62 года – 9 120 000 тенге

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