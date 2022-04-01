Пороги достаточности для снятия пенсионных выросли в Казахстане

Фото: Tengrinews.kz.
В Казахстане начали действовать новые повышенные пороги достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений на жилье или лечение.
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С 1 апреля порог достаточности увеличился почти в два раза. К примеру, для 20-летних порог достаточности составляет 3,1 миллиона тенге. До этого был 1,7 миллиона тенге. В 30 лет он составит 4,37 миллиона тенге, тогда как раньше был на уровне 2,5 миллиона тенге. Для 40-летних порог достаточности стал 5,79 миллиона тенге, ранее он был 3,42 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.
Теперь порог достаточности составляет:
- 20 лет – 3 140 000 тенге
- 21 год – 3 250 000 тенге
- 22 года – 3 370 000 тенге
- 23 года – 3 490 000 тенге
- 24 года – 3 610 000 тенге
- 25 лет – 3 730 000 тенге
- 26 лет – 3 860 000 тенге
- 27 лет – 3 980 000 тенге
- 28 лет – 4 110 000 тенге
- 29 лет – 4 240 000 тенге
- 30 лет – 4 370 000 тенге
- 31 год – 4 510 000 тенге
- 32 года – 4 640 000 тенге
- 33 года – 4 780 000 тенге
- 34 года – 4 920 000 тенге
- 35 лет – 5 060 000 тенге
- 36 лет – 5 200 000 тенге
- 37 лет – 5 350 000 тенге
- 38 лет – 5 490 000 тенге
- 39 лет – 5 640 000 тенге
- 40 лет – 5 790 000 тенге
- 41 год – 5 950 000 тенге
42 года – 6 100 000 тенге
- 43 года – 6 260 000 тенге
- 44 года – 6 420 000 тенге
- 45 лет – 6 580 000 тенге
- 46 лет – 6 750 000 тенге
- 47 лет – 6 920 000 тенге
- 48 лет – 7 090 000 тенге
- 49 лет – 7 260 000 тенге
- 50 лет – 7 430 000 тенге
- 51 год – 7 610 000 тенге
- 52 года – 7 790 000 тенге
- 53 года – 7 970 000 тенге
- 54 года – 8 150 000 тенге
- 55 лет – 8 340 000 тенге
- 56 лет – 8 530 000 тенге
- 57 лет – 8 720 000 тенге
- 58 лет – 8 920 000 тенге
- 59 лет – 9 120 000 тенге
- 60 лет – 9 120 000 тенге
- 61 год – 9 120 000 тенге
- 62 года – 9 120 000 тенге
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Tags: Алау ЕНПФ Казахстан Костанай Костанайская область новости пенсионные накопления порог достаточности РТН
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