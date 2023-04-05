Портал «Күнделік» брал деньги за бесплатное размещение меню школьного питания — Антикор

Около 9 миллионов тенге оплатили 117 компаний, предоставляющих услуги по предоставлению школьного питания, на счёт ТОО «Күнделік» за размещение фотографий меню на портале. При этом по закону это должно было быть бесплатно.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель службы превенции агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

«В семи регионах страны — Астане, Шымкенте, Абайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Павлодарской областях — представители управлений образования рекомендовали предпринимателям, оказывающим услуги в сфере школьного питания, на платной основе размещать фото меню на портале ТОО «Күнделік». В результате чего 117 предпринимателей, которые обслуживают более 400 школ, оплатили данному ТОО почти 9 миллионов тенге. При этом, по закону фото меню там публикуется бесплатно, и на интернет-ресурсе школы тоже. Данный приказ был подписан на тот момент министерством образования и науки РК», — рассказал Саян Ахметжанов.

В связи с этим, в начале марта 2023 года по инициативе агентства по противодействию коррупции было организовано совещание с участием поставщиков услуг, представителей министерства просвещения, акиматов регионов и портала «Күнделік».

«В результате было принято решение размещать меню школьного питания бесплатно. После этого совещания факты оплаты денежных средств от предпринимателей в адрес ТОО «Күнделік» были приостановлены», — заключил спикер

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