Портал по поиску ветеранов запущен в Казахстане

Министр культуры и информации РК сообщила на своей странице в facebook о запуске в стране портала batyrlargatagzym.kz посвященного памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Основная цель проекта – обеспечить каждому герою заслуженное признание в истории. Как отметил Глава государства на III заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги.

Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. Функционал был расширен, а данные систематизированы до полноценного портала. На сегодняшний день портал содержит информацию о более чем 100 тысячах ветеранах казахстанцах. Мы надеемся, что к 80-летию Великой отечественной войны портал объединит данные о всех ветеранах.

Мы приглашаем каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах. Каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы.

Данный портал — это результат общей совместной работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Государственных архивов, Министерства обороны Республики Казахстан, волонтеров и гражданского общества.

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