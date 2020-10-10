Портал социальных услуг временно не может предоставить обещанные технические средства реабилитации и протезирования. Хотя они и должны были стать доступны для заказа в этом полугодии, на деле внедрение этой услуги столкнулось с проблемой, передает alau.kz

Портал социальных услуг в Казахстане запустили в начале этого года. Первое полугодие люди с инвалидностью могли заказать на нем средства гигиены или вещи, не требующие индивидуального подбора. Но вот во второй части года на сайте должны были появиться технические средства реабилитации. К примеру, планировалось, что люди смогут заказать инвалидные коляски или протезы. Но в итоге эти услуги пока так и остаются недоступными.

«Вопросы по протезной ортопедической помощи. Здесь действительно индивидуальный подход. Это и ортопедическая обувь, и протезы. Там нужно замеры делать каждому. Само лицо с инвалидностью замеры сделать не может. Нужен специалист мастерской, который замеры сделает и скажет, какой правильный протез нужен. Там очень много разновидностей этих протезов»,- рассказала Алия Мекебаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области.

Сейчас нет четкого плана, как должен работать такой специалист в рамках портала соц.услуг. Проект только разрабатывается. Из-за этого на сайте нет возможности заказать индивидуальное техническое средство. При этом такая проблема возникла не только у Костанайской области, но и у других регионов страны. Решить этот вопрос в управлении обещают к началу следующего года. Ведь с января 2021 получить необходимое средство, обращаясь на прямую в отдел занятости и соц.программ, будет уже нельзя. Портал останется единственным вариантом, а значит, он должен работать максимально четко и охватить все требующиеся услуги. Пока же из 33 услуг, которые должны были запустить на сайте во второй половине года, работают только 3.

«Сейчас мы работаем по внедрению 3-х услуг: индивидуального помощника, услуги специалистов жестового языка и услуги санаторно-курортного лечения. В настоящее время в пилоте у нас выбраны 3 региона. Это города Костанай, Рудный и Лисаковск. Здесь большее количество лиц с инвалидностью, которые получают данную услугу»,- сказала Алия Мекебаева.

Санатории, специалисты и индивидуальные помощники регистрируются на сайте как поставщики. А человек, который нуждается в их услугах, может выбрать подходящий ему вариант. На данный момент через портал социальных услуг жители Костанайской области провели уже 1485 заказов. Среди них все доступные на данный момент предметы и услуги, которых пока насчитывается 27. Специалисты костанайского ведомства напоминают, что к началу следующего года людям с инвалидностью необходимо приобрести электронную цифровую подпись. Без нее сделать заказ на портале будет невозможно, а другого варианта по приобретению требующихся средств с января следующего года уже не будет.

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