USD 427.29
EUR 503.99
RUB 5.54
  1. Home
  2. Новости
  3. Портал социальных услуг временно не может предоставить обещанные технические средства…

Портал социальных услуг временно не может предоставить обещанные технические средства реабилитации и протезирования

Vinkmag ad

Портал социальных услуг временно не может предоставить обещанные технические средства реабилитации и протезирования. Хотя они и должны были стать доступны для заказа в этом полугодии, на деле внедрение этой услуги столкнулось с проблемой, передает alau.kz

Портал социальных услуг в Казахстане запустили в начале этого года. Первое полугодие люди с инвалидностью могли заказать на нем средства гигиены или вещи, не требующие индивидуального подбора. Но вот во второй части года на сайте должны были появиться технические средства реабилитации. К примеру, планировалось, что люди смогут заказать инвалидные коляски или протезы. Но в итоге эти услуги пока так и остаются недоступными.

«Вопросы по протезной ортопедической помощи. Здесь действительно индивидуальный подход. Это и ортопедическая обувь, и протезы. Там нужно замеры делать каждому. Само лицо с инвалидностью замеры сделать не может. Нужен специалист мастерской, который замеры сделает и скажет, какой правильный протез нужен. Там очень много разновидностей этих протезов»,- рассказала Алия Мекебаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области.

Сейчас нет четкого плана, как должен работать такой специалист в рамках портала соц.услуг. Проект только разрабатывается. Из-за этого на сайте нет возможности заказать индивидуальное техническое средство. При этом такая проблема возникла не только у Костанайской области, но и у других регионов страны. Решить этот вопрос в управлении обещают к началу следующего года. Ведь с января 2021 получить необходимое средство, обращаясь на прямую в отдел занятости и соц.программ, будет уже нельзя. Портал останется единственным вариантом, а значит, он должен работать максимально четко и охватить все требующиеся услуги. Пока же из 33 услуг, которые должны были запустить на сайте во второй половине года, работают только 3.

«Сейчас мы работаем по внедрению 3-х услуг: индивидуального помощника, услуги специалистов жестового языка и услуги санаторно-курортного лечения. В настоящее время в пилоте у нас выбраны 3 региона. Это города Костанай, Рудный и Лисаковск. Здесь большее количество лиц с инвалидностью, которые получают данную услугу»,- сказала Алия Мекебаева.

Санатории, специалисты и индивидуальные помощники регистрируются на сайте как поставщики. А человек, который нуждается в их услугах, может выбрать подходящий ему вариант. На данный момент через портал социальных услуг жители Костанайской области провели уже 1485 заказов. Среди них все доступные на данный момент предметы и услуги, которых пока насчитывается 27. Специалисты костанайского ведомства напоминают, что к началу следующего года людям с инвалидностью необходимо приобрести электронную цифровую подпись. Без нее сделать заказ на портале будет невозможно, а другого варианта по приобретению требующихся средств с января следующего года уже не будет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Четверых детей искали всю ночь в Костанайской области
Следующая новость

Снижение пенсионного возраста до 60: что ответили в Минтруда