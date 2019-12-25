Портал социальных услуг заработает с 2020 года

В 2020 году заработает портал социальных услуг, который позволит лицам с ограниченными возможностями выбирать себе товары и услуги, согласно их потребностям. Лица с инвалидностью смогут заказывать технические средства реабилитации и специальные соцуслуги, сообщает BaigeNews.kz

«Портал социальных услуг мы запускаем с 2020 года. Сегодня лица с инвалидностью получают различные виды товаров и услуг реабилитации. Это специальные соцуслуги, средства реабилитации: например, коляски, услуги специалистов жестового языка, индивидуальные помощники и санаторно-курортное лечение. Сегодня всё это осуществляется через госзакупки», — напомнил министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

Также Нурымбетов пояснил, почему предполагается запуск данной площадки.

«Есть очень много проблем. Госзакупки срываются, тем самым, слишком удлиняется срок оказания этих услуг, предоставление товаров. Второе, сама система госзакупок она такая, что поставщик, который указал самую низкую цену – выигрывает и предоставляет товар, который он купил. Качество товара зачастую не устраивает инвалида. Теперь портал социальных услуг подразумевает, что мы будем выходить из системы госзакупок», — отметил Нурымбетов.

Кроме того, Нурымбетов разъяснил принцип работы портала социальных услуг (aleumet.egov.kz, пока в тестовом режиме).

«Это будет информационная интернет-площадка, где будут все поставщики товаров и услуг реабилитации с одной стороны, с другой будут сами лица с инвалидностью. И они ( люди с ограниченными возможностями — прим.ред.) могут выбирать себе любого качества, любой товар», — подчеркнул Нурымбетов.

Как сообщалось ранее на zakon.kz, внедрение портала обеспечит равный доступ к средствам и услугам реабилитации, своевременную соцпомощь через «одно окно», не выходя из дома, а также учет индивидуальных потребностей, сведений о поставщиках, соцработниках и специалистах. Это позволит повысить добросовестную конкуренцию и обеспечит прозрачность участия потенциальных поставщиков в реализации средств и услуг реабилитации.