Портрет жертв аферистов составили в Костанайской области

Полицейские и прокуроры вместе решили заострить внимание граждан на проблеме роста числа мошенничеств. Резкий всплеск этого вида преступлений наблюдается с 2019-ого года. Об этом сотрудники прокуратуры области рассказали на специально организованном брифинге.

«В период с 2015 -2018 года, удельный вес мошенничеств в общес структуре преступности составлял лишь 4-6%. В 2019-ом году данный показатель достиг уже 10%. В прошлом году мошенничества составили уже четверть всех зарегистрированных уголовных правонарушений», — сообщил заместитель прокурора Костанайской области Бауржан Бекбосынов.

За январь этого года показатель числа мошенничеств в общей массе составил уже 27%. За месяц в Костанайской области зарегистрировано 94 факта. Обратить внимание граждан на эту проблему сотрудники правоохранительных органов стараются всеми доступными способами. В первую очередь через средства массовой информации.

«В структуре мошенничеств, преобладают интернет-мошенничества. Их доля в прошлом году составляла свыше 72%. Всплеск мошенничеств связан с развитием в стране IT-технологий, а пандемия стала подстёгивающим фактом к переходу практически всего населения на цифровую платформу. География мошенничеств обширна, охватывает практически каждый регион нашей области», — отметил Бекбосынов.

Наиболее часто мошенничеству подвергались жители областного центра, городов Рудный, ТОбыл, Лисаковск, Аркалык, Житикаринского, Карабалыкского и Аулиекольского районов. Из более 17-ти зарегистрированных интернет-преступлений, по причине сложного их раскрытия, разоблачено всего 155 виновных в их совершении лиц. Большинство из них в возрасте от 21-ого года до 29-и лет, четырем десяткам от 30 до 39 лет. Есть и 9 несовершеннолетних. Очевидно, как говорят прокуроры, что мошенничествами промышляют люди молодого возраста, имеющие навыки в IT-сфере. Составлен и возрастной портрет жертв аферистов.

«В большинстве случаев пострадавшими становятся люди в возрасте от 40 до 60 лет. Это те лица, кого больше всего обманывают при оформлении кредитов. Львиная доля пострадавших от мошенничеств имеют постоянное место работы. Общий ущерб от мошенниеств в 2022-ом году составил свыше 610 миллионов тенге», — отметил зампрокурора.

В очередной раз сотрудники правоохранительных органов напоминают о правилах, которые помогут избежать совершения преступлений в отношении вас. Не стоит поддаватся соблазну купить товар по намного заниженной цене у непроверенного продавца, не нужно передавать свои данные, пароли и коды никому, даже сотрудникам банков, и никогда не переходите по подозрительным ссылкам.

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