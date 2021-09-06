Поручения, которые озвучил в новом послании Президент страны, полностью поддерживают педагоги Костаная

Поручения, которые озвучил в своем новом послании Президент страны, полностью поддерживают педагоги Костаная. Даже при снижении базовой учебной нагрузки с 18 до 16 часов, к примеру, говорит директор школы-лицея номер 2, учитель имеет достойную заработную плату. Поддерживают педагоги и инициативу — повышать квалификацию не один раз в пять лет, а через три года.

В Послании Президента озвучен ряд инициатив, направленных на повышение благосостояния казахстанцев, уверена депутат маслихата Костаная Гульфия Дандыбаева. По ее мнению, важной инициативой являются меры по повышению заработной платы гражданских служащих. Если 2020 года была повышена заработная плата более чем шестистам тысячам гражданских служащих из числа педагогов, врачей и работников социальной сферы, то уже с 2022 года государство ежегодно будет повышать на 20% заработную плату другой категории гражданских служащих, а это сотрудники сферы культуры, архивисты, библиотекари и другие. В целом, данная инициатива напрямую затронет 600 тысяч казахстанцев.

«Политику поддержки учителей сегодня мы, школьные работники, ощущаем реально. Даже при снижении базовой учебной нагрузки в 16 часов учитель имеет достойную заработную плату. Поддерживаю инициативу, озвученную в Послании о том, что педагогу необходимо повышать квалификацию не один раз в пять лет, а через три года при этом не допускать случаев, когда педагог проходит курсы за свой счет. Перед учителем стоит масштабная задача не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди», — говорит депутат маслихата Костаная Гульфия Дандыбаева.

Не менее важным и значимым в Послании она считает и разговор президента о проблемах «цифровой перезагрузки» государственного сектора, в том числе и школ, а также материальной поддержке образовательного проекта «Цифровой учитель». При этом, отмечает Гульфия Дандыбаева, нужно решать и обозначенную проблему — отток талантливой молодежи в ВУЗы ближнего и дальнего зарубежья. К сожалению, добавляет она, это битву за талантливые умы пока страна проигрывает.

«Важно, что Президент не только видит эту проблему, но и четко указывает на необходимость ее решения через раннюю профориентацию детей, всемерную поддержку талантливой молодежи, предоставление грантов на поступление в ВУЗы на внеконкурсной основе и, что особенно важно, выплату единовременных денежных премий студентам, поощрение педагогов, воспитавших талантливых ребят», — отмечает депутат.

В условиях пандемии, она считает и важным Поручение Президента о создании Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны, а также подготовки всей системы здравоохранения к переходу на регулярную вакцинацию. По ее словам, весь педагогический коллектив школы-лицей №2, которую она возглавляет, имеет 100% наличие паспортов вакцинации. Помимо этого педагоги проводят разъяснительную работу и с родителями.

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