Поругался с женой и едва не замерз. В Рудном спасли мужчину

62-летний житель Рудного поссорившись с женой уехал из города в свой дачный дом.

Мужчина отправился на дачу. Поймал попутку. Так как в этот день не было дороги, его высадили на трассе и дальше он отправился пешком. Пройдя 1,5 киллометра, из-за сугробов и плохой дороги он увяз в снегу.

Около 9 вечера охранники садового общества делали обход по территории и увидели подозрительные следы.

«Когда мы обнаружили следы, думали, что воры забрались. Решили пойти по ним и обнаружили мужчину у костра. Выяснилось, что он шел к своему участку, но так и не дошел, по дороге замерз и разжег огонь. Потом мы незамедлительно вызвали полицию», — рассказал один из охранников.

На место прибыли патрульные полицейские Серик Успанов и Асхат Алдешов. Оказалось, что мужчина астматик и от холода у него отказали ноги.

«В тот день дороги к дачам не было, пришлось подручными средствами спасать человека. Мы уложили рудничанина на чехол от машины и совместными усилиями поволокли его до служебного автомобиля, чтобы усадить в машину погреться», — отметил Серик Успанов.

Позже мужчине вызвали карету скорой помощи и передали медикам.

Супруга заблудившегося выразила благодарность спасателям мужа.

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