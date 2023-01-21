«Я специально приехал»: Токаев пообщался с жителями Рудного

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения руководству Костанайской области, передает Tengrinews.kz.
Глава государства во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.
«Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом», – сказал он.