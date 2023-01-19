Порыв в Рудном. Ситуация прокомментровали в акимате

Акимат города Рудного сообщает, что в настоящий момент на месте предполагаемого порыва ведётся откачка заполненных тепловых камер, с цель локализации и визуального осмотра порыва, работают насосы.
Принимаются все меры для скорейшей ликвидации порыва и недопущения промерзания отопительных систем капитальных домов, проведена работа с ПКСК, дежурные сантехники находятся на месте и должны быть готовы к быстрому заполнению сетей отопления.
«Ажиотажа нет, оперативный штаб создан возглавляет аким города. Он все это время находится на месте порыва»,-сообщает акимат.