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Порывы до 30 метров в секунду. Срочное сообщение от ДЧС Костанайской области

nashzernograd.ru

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Управление в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской распространило сообщение.
Согласно прогноза погоды на 15-16 января в Костанайской области ожидается метель, гололед, порывы ветра 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.
В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК рекомендует:
  • водителям автотранспортных средств не планировать и воздержаться от дальних поездок.
  • по возможности оставаться дома и в пределах населенного пункта
  • иметь в автомашинах лопаты , тросы , теплые вещи , а также необходимый запас ГСМ;
  • не брать собой маленьких детей и людей пожилого возраста
  • населению принять во внимание СМС-сообщения о штормовом предупреждении или ограничении движения для автотранспортных средств от 112 и сообщения «Дармен» .

«Хотелось бы отметить , что в мобильном приложении «Дармен» информация поступает моментально , тогда как операторами мобильной связи рассылка СМС-сообщений осуществляется в порядке очереди , что может занять время до 2-х часов»,-сообщили в ДЧС.

В случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации или происшествия звонить по номеру телефона на 112.
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