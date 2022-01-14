Порывы до 30 метров в секунду. Срочное сообщение от ДЧС Костанайской области

Управление в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской распространило сообщение.

Согласно прогноза погоды на 15-16 января в Костанайской области ожидается метель, гололед, порывы ветра 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.

В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК рекомендует:

водителям автотранспортных средств не планировать и воздержаться от дальних поездок.

по возможности оставаться дома и в пределах населенного пункта

иметь в автомашинах лопаты , тросы , теплые вещи , а также необходимый запас ГСМ;

не брать собой маленьких детей и людей пожилого возраста

населению принять во внимание СМС-сообщения о штормовом предупреждении или ограничении движения для автотранспортных средств от 112 и сообщения «Дармен» .



«Хотелось бы отметить , что в мобильном приложении «Дармен» информация поступает моментально , тогда как операторами мобильной связи рассылка СМС-сообщений осуществляется в порядке очереди , что может занять время до 2-х часов»,-сообщили в ДЧС.

В случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации или происшествия звонить по номеру телефона на 112.

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