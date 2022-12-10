Порывы в двух городах. Сегодня центральную улицу Рудного затопило холодной водой

По информации управления энергетики и ЖКХ сегодня в г.Рудном около 10.00 час. произошел прорыв на задвижке холодной воды по ул. Дзержинского- Горького.

Для устранения была направлена техника (К-700 и насос для откачки).

Место порыва установлено. Ремонтные работы на 12.00 завершены, прорыв устранен. Подача воды возобновлена.

Накануне в Костанае произошёл порыв в 5 микрорайоне.

Комментарий ГКП «Костанай-Су».

9 декабря в 19:00 ч. работы по устранению аварии в 5 мкр. продолжались. Жителям д.10а, 18, 16, 17, 8, 9 осуществлялли подвоз воды.

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