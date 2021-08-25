Посещать заведения в выходные смогут только вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ

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Посещать заведения в выходные после 28 августа в Казахстане смогут только вакцинированные граждане и сдавшие ПЦР-анализ в течение семи дней, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля Минздрава.
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана одобрила ослабление карантина. В частности, с 28 августа объектам, действующим по Ashyq, разрешили работать в выходные дни. Однако есть оговорка:
- работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют «зеленый» статус в Ashyq;
- посещать заведения смогут только граждане с «зеленым» статусом — вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ менее семи дней назад.
Отметим, «зеленый» статус также получают на три месяца переболевшие COVID-19.
Заведениям можно будет работать до полуночи, а «лидерам Ashyq» — до двух ночи.
Как пояснили в комитете, ограничения для посетителей распространяются только на выходные дни.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области