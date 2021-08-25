Посещать заведения в выходные смогут только вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ

Посещать заведения в выходные после 28 августа в Казахстане смогут только вакцинированные граждане и сдавшие ПЦР-анализ в течение семи дней, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля Минздрава.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана одобрила ослабление карантина. В частности, с 28 августа объектам, действующим по Ashyq, разрешили работать в выходные дни. Однако есть оговорка:

работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют «зеленый» статус в Ashyq;

посещать заведения смогут только граждане с «зеленым» статусом — вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ менее семи дней назад.

Отметим, «зеленый» статус также получают на три месяца переболевшие COVID-19.

Заведениям можно будет работать до полуночи, а «лидерам Ashyq» — до двух ночи.

Как пояснили в комитете, ограничения для посетителей распространяются только на выходные дни.

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