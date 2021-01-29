Посетителей двух костанайских ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в полицию поступило анонимное сообщение, что торговом центре заложено взрывное устройство.

Сообщение поступило около 18.00

«Полиция начала проводить неотложные мероприятия. В настоящее время посетители торговых центов «Март» и «Плаза» эвакуированы.

Полиция определяет источник сообщения.

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