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Посетителей двух костанайских ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

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Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в полицию поступило анонимное сообщение, что торговом центре заложено взрывное устройство.

Сообщение поступило около 18.00

«Полиция начала проводить неотложные мероприятия. В настоящее время посетители торговых центов «Март» и «Плаза» эвакуированы.

Полиция определяет источник сообщения.

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