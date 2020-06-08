Посевная кампания завершилась в Костанайской области

Посевная кампания в Костанайской области завершена. Как отметили в областном управлении сельского хозяйства, уже 5 июня техника закончила работы на полях. В прошлом году они были завершены на два дня раньше.

В этом году аграрии засеяли больше 4,7 млн га посевной площади. В том числе, на 4 млн гектаров сельхозтоваропроизводители засеяли зерновые, а на оставшихся — зернобобовые и масличные культуры. Стоит отметить, что в этом году погодные условия позволили фермерам практически без проблем начать и завершить посев. Теперь для сельхозтоваропроизводителей наступает небольшое затишье, затем в полях начнутся работы по протравке посевов от вредителей и сорняков.

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